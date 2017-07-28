Tarihi çınar devrildi!

Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış Üsküdar Çengelköy'deki tarihi Çınaraltı'nda bulunan asırlık çınarın devrilmesine neden oldu. Şiddetli yağışların başlamasıyla birlikte iş yerlerine sığınan vatandaşlar ölümden dönerken, bu sırada iş yerine ait branda ve sandalyeleri toplamaya çalışan 3 işçi çınarın devrildiği sırada hafif şekilde yaralandı. Tarihi çınarın üzerine düştüğü 2 ağaç da devrildi.

Yaşanan bu olayın ardından sabah saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, olayın yaşandığı yerde çalışma başlattı. Ekipler ağacın kök kısmını korumaya alırken, dalları da kesilerek alan temizlenmeye çalışıldı. Devrilen tarihi ağacın vinçlerle kaldırılarak restore edileceği öğrenildi.

Görgü tanıkları dehşet anlarını anlattı

Olayı gören Gözde Caba ise yaşanan korku dolu anları anlattı. Caba, “İlk başta tabi hava karardı. Birden fırtına başladı. Daha sonra aşırı fırtına ve rüzgarın etkisiyle ağaç bu şekilde düştü. Hortum derecesinde rüzgar vardı” dedi.

Esnaf Hanefi Bayram ise “35 yıldır Çengelköy'de oturuyorum, hiç böyle bir şey yaşamadık, görmedik. Önce buz kütleleri yağdı. Peşinden hortum gibi bir rüzgar kalktı. Bu ağaçları kökten söktü. Yağmur yağmaya başlayınca insanları içeriye aldılar. Şemsiyeleri kapatmak için garsonlar kalmıştı. Birden üstlerine gelmiş. Ufak tefek sıyrıklarla canlarını zor kurtarmışlar. İki tanesi benim oğlumdu. Allah'a şükür can kaybımız yok” ifadelerini kullandı.