Tarihi cami depremde yıkıldı!

Yunanistan'ın Kos Adası'nda Ege'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi yaralandı.

Deprem nedeniyle 2 kişinin hayatını, kaybettiği,120 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Güney Ege Valisi Yorgos Hacımarkos, depremde hayatını kaybedenlerden birinin 30 yaşındaki bir Türk vatandaşı, diğerinin ise 20 yaşında İsveçli olduğunu duyurdu.

ADADAKİ TARİHİ CAMİ

Deprem sırasında Kos'un merkezinde bulunan Defterdar İbrahim Efendi Cami'nin minaresi yıkıldı, caminin içi, dışı ve bahçesinde de büyük hasar meydana geldi. Halen faaliyette olan cami, 1724 yılında Defterdar İbrahim Efendi tarafından yapılan, Platani köyündeki cami ile birlikte adada açık olan ve namaz kılınabilen iki camiden biri durumundaydı.