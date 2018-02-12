Tarihi bir mabet: St. Eugenius Kilisesi

Trabzon’daki Tabakhane Deresi’nin doğusunda bulunan St. Eugenius Kilisesi, ismini Trabzon’un koruyucu Azizi Eugenius’tan almıştır.

13. veya 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve günümüze kadar sağlam gelmeyi başarmış olan kilise, İstanbul’un fethinden sonra camiye çevrilmiştir. Bugün Yeni Cuma Camii olarak hizmet vermektedir.

Camiye çevrildikten sonra mimarisinde önemli değişimler olsa da özellikle dış cephesi orijinalliğini korumaktadır. Caminin iç mekanı Hattat Hafız Hasan Rıfat tarafından yazılmıştır.