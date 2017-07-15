Tarihi binada 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

15 Temmuz Şehitleri Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi’nde fotoğraf sergisi açıldı. Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, Garnizon ve 5. Piyade Er Eğitim Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Pürlü, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılışta konuşan Vali Davut Gül son birkaç günde yapılan etkinliklerin asıl amacının 15 Temmuz’u unutturmamak olduğunu belirterek,"Bu sergide vatandaşın kendisinin yaptığı, kendisinin direndiği o kutlu direnişe sahip çıktığını görüyoruz. İnşallah böyle direnişlere ihtiyaç olmaz, inşallah böyle direnişlerin oluşacağı ortamlar olmaz" dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise,"26-27 gündür nöbetleri en iyi şekilde fotoğraflarla sergiliyoruz. Vatandaşlarımız o günden ibret alsın ve geleceğe o bakışla baksın istiyoruz. Bugün de onlardan bir tanesi bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Vali Gül ve beraberindekileri sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.