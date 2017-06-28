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Tarihi Arpaz Kalesi restore edilecek

Nazilli’nin Esenköy Mahallesindeki tarihi Arpaz Kalesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile eski günlerine yeniden dönecek.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:06
Tarihi Arpaz Kalesi restore edilecek

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık’ın uzun süredir Anıtlar Genel Müdürlüğü ile görüşmelerini yaptığı Arpaz Kalesinin restore edilmesi projesinde karar çıktı. Arpaz kalesinde son noktaya gelindiğini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçmişi 19. yy başlarına dayanan ve uzun senelerdir terk edilmiş Arpaz Kalesin’nin devletin de desteği ile restore edileceğini belirtti.

Hukuki işlemlerin halen devam ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Kültürümüz ve tarihimiz açısından çok değerli olan bu yapının sahipleri olan Arpaz ailesi bu güne kadar veraset ile ilgili hiçbir işlem yapmamış. Bu konuda biraz sıkıntılar yaşandı. Ama Kültür Vakıfları Genel Müdürlüğüyle görüşmelerimiz sonuç getirdi. Bu gün yarın hakim ile görüşeceğim. Karar konusundaki son gelişmeye göre Arpaz kalesini restore ettireceğiz. Bunun belli bir kısmını da devlet karşılayacak. Tek gayemiz geçmişimize tarihi değerlerimize sahip çıkmak” dedi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:06
  1. Nazilli
  2. Esenköy
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