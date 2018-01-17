Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tarihi anlaşma az önce açıklandı: Aynı bayrak altında...

2018 yılı ile birlikte Kuzey Kore ile Güney Kore arasında hızlanan görüşmeler sonuç verdi. İki ülke Kış Olimpiyatları'na aynı bayrak altında katılacaklarını duyurdu.

17 Ocak 2018 Çarşamba 18:08
Tarihi anlaşma az önce açıklandı: Aynı bayrak altında...

Güney Kore’nin Yonhap haber ajansı, Kore Yarımadası’nın düşman kardeşlerinin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na aynı bayrak altında katılacaklarını bildirdi. İki ülke daha önce de benzer turnuvalara aynı bayrak altında katılmıştı. Ancak bu turnuvada ilk kez ortak takım oluşturacaklar. Ortak takımın branşı kadın hokeyi olarak belirlendi.

Seul yönetiminden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Kış Olimpiyatları'na 550 kişilik bir delegasyon göndereceği bildirildi. İki ülke, açılış seremonisinde de beraber yürüyecek.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.

Kim Jong-un'un yeni yıl mesajı ilişkileri düzeltti

2017'de 20'den fazla füze deneyerek dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog teklif etti ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Seul yönetiminin olumlu yanıtının ardından taraflar Panmunjom'da buluşmak için anlaştı.

9 Ocak’ta ünlü sınır köyü Panmunjom'da iki yıl sonra üst düzey yetkilileri aynı masa etrafında buluşturan görüşme sonucunda, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verildi. Atletlerle birlikte üst düzey bir yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek. Ayrıca iki ülke arasındaki askeri acil hat telefonu yeniden açıldı.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 18:08
  1. kuzey kore
  2. güney kore
  • LevendLevend1 sa önce
    Katıl abd ....yesîn .
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili oynuyor
  1. Afrin için çarpıcı yorum: Rusya ikili..
  2. Terör örgütünden savaş mesajı:..
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi,..
  4. Güney Kore ve Kuzey Kore Kış..
  5. 'Çöp'ten sağlanan enerjiyle domates..
  6. Arda Turan kadroda yok!
  7. Göztepe'de Segbefia'yı gönderdi
  8. Otomotiv devinden tarihi karar
  9. Siyonistlerden skandal karar! Ocak..
  10. Kanada'da kripto enerjiden bitki..
  11. Gıda tüketirken buna dikkat! Alerji..
  12. Afrin operasyonundaki en büyük risk
  13. Facebook'da köklü değişiklik olacak
  14. 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti:..
  15. Tarihi anlaşma az önce açıklandı: Aynı..
  16. YouTube'dan para kazanmak artık daha..
  17. Böbrek ameliyatını artık "cep"ten..
  18. FETÖ'cü savcının itirafları diğer..
  19. WhatsApp'tan 'en az 10 kişiye gönder'..
  20. Yeni görüntülendi... Tam 3 katrilyon...
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
İşte yılın ilk seçim anketi
İşte yılın ilk seçim anketi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…