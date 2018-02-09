Tarihi an! K.Kore lideri Kim'in kardeşi ile Amerika Başkan Yardımcısı yan yana...

Güney Kore'de bugün açılış seremonisi yapılan Kış Olimpiyat Oyunları, tarihi bir ana ev sahipliği yaptı.

Açılış töreninde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence aynı karede yer aldı. Fotoğraflarda dikkat çeken diğer isimler Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Güney Kore lideri Moon Jae-in oldu.

Yılbaşından itibaren düşman kardeşler Kuzey ve Güney Kore arasında yeni bir sayfa açıldı, Kim Jong-un olimpiyatlara kardeşini gönderme kararı aldı.

Geçen yıl Nisan ayından itibaren bölgede gerilim zirveye tırmanmış ve ABD ile Kuzey Kore nükleer savaşın eşiğine gelmişti.

2017'de 20'den fazla füzetesti gerçekleştiren Kim Jong-un, Temmuz ayında ilk kıtalararası balistik füzesini fırlatmıştı. Kuzey Kore, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor.

ABD lideri Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, aylarca birbirlerine hakaretler yağdırıp savaş tehdidi savurdu.

Mike Pence ve Kim Yo Jong'un aynı karede yer alması, bir ilk olma özelliği taşıyor.

