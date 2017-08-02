Tarihi an fotoğraflandı! Ve ilk kez başardılar…

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'dan havalanan F/A-18F Super Hornet jetleri, ilk kez Elektromanyetik Uçak Fırlatma Sistemi'ni (EMALS) başarıyla test etti.

Uçağın kalkışı sırasında, havada ve inişte çekilen fotoğrafları Amerikan donanması paylaştı.

Söz konusu yeni sistem, uçağın kalkışı için belirli bir elektromanyetik enerji kullanıyor. Ayrıca fırlatıcının gerekli hızlara ulaşmasını sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçağı inişte de durduruyor.

Tarihi test, Virginia kıyılarında geçen hafta Cuma günü gerçekleşti.



USS Gerald R. Ford, yaklaşık 13 milyar dolarlık maliyetiyle ABD'nin gelmiş geçmiş en pahalı ve en büyük uçak gemisi. Nükleer enerjiyle hareket eden geminin uzunluğu 350 metreden fazla.