Tarihe damga vurmuş bir şehir: Trabzon

YENİ AKİT / AHMETCAN: Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan 4000 yıllık tarihi geçmişiyle Trabzon! Roma ve Bizans dönemlerini yaşayan, I. Dünya Savaşı'nın en ağır darbelerini gören şehir! Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı Fatih Sultan Mehmed'in fethettiği şehir!

Çok çeşitli Türkmen boylarının yaşadığı ve pek çok tarihi yapının bulunduğu bir yer burası. Maçka'da Altındere vadisine hakim Karadağ'ın eteklerinde sarp bir kayalık üzerine kurulan, halk arasında Meryem Ana adıyla anılan Sümela Manastırı... Eski Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksi... Ardından Boztepe' nin Değirmendere vadisine bakan yakasında Kaymaklı Manastırı...

15. yüzyılda kurulmuş olan tarihi Ermeni Manastırı. Diğer adıyla Amenapırgiç... Ve şehrin merkezinde Ortahisar mevkiinde Trabzon kalesi. Surların en eski bölümü Roma devrine ait. Deniz kıyısından başlayarak şehrin arkasındaki tepelere kadar uzanıyor. Yine merkezde yer alan, Yavuz Sultan Selim tarafından, annesi Gülbahar Hatun adına yaptırılan Gülbahar Hatun cami ve türbesi bulunuyor.

Tarihi camiler diyarı burası. Fetihten sonra camiye çevrilen Ortahisar Fatih Cami. Çok değerli kalemişi süslemelerin bulunduğu Yeni Cuma Camii. İskenderpaşa'nın mezarının bulunduğu, 19. yüzyıl barok süslemelerine sahip İskenderpaşa Camii. Boztepe'de Ahi Evren Dede Camii. Adını Trabzon'da valilik yapan Hızır Bey'den alan Hızır Bey Camii. Çarşı Camii. Erdoğdu Bey Camii. Tavanlı Camii. Müzeler de şehrin yaşayan tarihleri... Trabzon'un Ayasofya mahallesinde bulunan, 'Kutsal Bilgelik' anlamına gelen Ayasofya müzesi.

Bir manastır kilisesi olan ve günümüzde müze olarak kullanılan bir yer. Ve Ortahisar'da Trabzon tarih müzesi. Trabzon müzesi olarak düzenlenen, mimarlarının ismi tespit edilemeyen Kostaki Konağı. Eski Merkez Bankası binasının dönüştürülmesiyle oluşan Kent müzesi. Son olarak da parklar... Yeşili ve doğal güzelliğiyle Trabzon'un en büyük açık hava parkı Zağnos vadisi parkı.

Sonradan adı değiştirilen Meydan parkı. Dönüş yolculuğuna çıkmadan önce uğranan son durak da şehrin tarihi ve en eski çarşısı Bedesten. Emektar bakırcıların, kıymetli kumaşların sergilendiği, mücevher alım satımının yapıldığı büyük çarşı. Karadeniz'in gözdesi Trabzon'dan şimdilik bu kadar. Komşu şehirlerinde görüşürüz.

www.yeniakit.com.tr