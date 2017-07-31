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Tarhan: "Atatürk’e düşmanlık edenler esasında Türk milletine düşmandır"

2023 Lider Ülke Türkiye Platformu Kurucu Başkanı Av.Uğur Tarhan, “Atatürk’e düşmanlık edenler esasında Türk milletine düşmandır" açıklamasında bulundu.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
Tarhan: "Atatürk’e düşmanlık edenler esasında Türk milletine düşmandır"

2023 Lider Ülke Türkiye Platformu Kurucu Başkanı Av.Uğur Tarhan, geçtiğimiz gün Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir kişinin Atatürk heykeline saldırmasından sonra yaptığı açıklamada “Atatürk’e düşmanlık edenler esasında Türk milletine düşmandır" dedi. Tarhan,"Amerika’da, Benjamin Franklin’e, Thomas Jefferson’a, George Washington’a hakaret edildiğini, heykeline saldırıldığını duydunuz mu? Fransa’da Napolyon’a, De Gaulle’e, Almanya’da Bismark’a, Hindistan’da Gandhi’ye, İsrail’de Theodor Herzl’e sövülebilir mi? Protestanların, Katoliklerin, Hinduların, Yahudiler’in kurucularına karşı gösterdikleri vefayı ve nezaketi, ‘ölülerinizi hayırla yad ediniz’ buyuran kutlu nebi’nin ümmeti olma iddiasındakiler göstermiyorsa ortada ciddi bir ahlak sorunu var demektir” şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür” diyen Tarhan, şunları kaydetti: “Selanikli bir yetimdir. Yoklukla büyümüş, subay olmuş, cepheden cepheye koşmuş, 57 yıllık ömrünün büyük bölümünü savaş meydanlarında geçirmiştir.Gazi’dir. Yani gaza edendir. Trablus’ta İtalyan’la, Kafkas Cephesinde Rus’la, Çanakkale’de İngiliz’le, Sakarya’da Yunan’la savaşmıştır.Ömrü boyunca Gazi unvanını şerefle taşımış, imzasını Gazi Mustafa Kemal diye atmıştır.Ordusu dağıtılmış, vatanı işgal edilmiş, devleti zapt edilmiş yorgun ve umutsuz bir halkın direnişini örgütlemiş, kurtuluşuna önderlik etmiştir.O Cumhuriyet ki, Anadolu’nun fakir çocuklarına bu ülkeyi yönetebilme hakkını veren, vatandaşlık paydasında herkesi eşitleyen ve kucaklayan rejimdir.

Hal böyleyken, sistematik şekilde Atatürk’eyapılan saldırıların dinle, imanla, ahlakla, insanlıkla bağdaşır bir tarafı yoktur. Bu ülkede yaşayan herkesin üzerinde hakkı olan Atatürk’e, ailesine, yakınlarına iğrenç iftiralar atmak, onun hatırasına duyulan saygının ifadesi olan heykeline saldırmak şerefli insanların yapacağı bir iş değildir. Bu ülkenin kurucu Atatürk’e düşmanlık edenler esasında Türk milletine düşmanlık etmektedirler".

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:18
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