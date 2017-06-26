Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taraftarlar küfür etti diye kulübü satılığa çıkardılar

İtalyan ekibi Fiorentina'nın sahipleri, taraftarların küfür ve ağır eleştirileri sonrasında kulübü satışa çıkardığını kulübün resmi sitesinden duyurdu.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:16
Taraftarlar küfür etti diye kulübü satılığa çıkardılar

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) mücadele eden Fiorentina, satılığa çıkarıldı. Fiorentina camiasında bir süredir yaşanan huzursuzluk ve bazı taraftarların "Mor menekşeler" lakaplı kulübün sahipleri Andrea ve Diego Della Valle kardeşlere yönelik tepkisi, reste yol açtı. Della Valle kardeşler, kulübü satışa çıkardıklarını ilan etti.

"GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fiorentina'nın sahipleri, taraftarların memnuniyetsizliği sebebiyle kulübü doğru şekilde yönetebileceğine inanan ve kulübü satın almak isteyenlerle görüşmeye hazırdır. Zaman, bu 'mor menekşeli' formaya daha çok başarı kazandıracağını düşünenlerin bir adım öne çıkması zamanıdır." denildi.

Della Valle kardeşlerin, gerçek, ciddi ve camianın iyiliğini isteyen tekliflerin sahipleriyle görüşmeye hazır olduğu ifade edildi.

AĞIR ELEŞTİRİLİYORDU

Floransalı ünlü modacı Roberto Cavalli gibi tanınmış isimlerin de aralarında bulunduğu pek çok taraftar, Della Valle kardeşleri, kulübe yatırım yapmamak ve başarısızlıktan ötürü son dönemde ciddi şekilde eleştiriyordu. Sosyal medyadan kukübün resmi adresleri küfür yağmuruna tutuluyordu.

Fiorentina Kulübüne yakın basın yayın organlarında çıkan haberlerde, Della Valle kardeşlerin, 2002'den beri sahibi oldukları kulübe 220 milyon avronun üzerinde yatırım yaptığı ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:16
  1. Fiorentina
  2. Fiorentina futbol
  3. Della Valle
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    1. Türkiye'ye yayılımcı diyordu fakat...
    2. Türk ordusuna karşı yakmaya..
    3. Türklerle Yahudi ve Yunanlıları akraba..
    4. Evkur Yeni Malatyaspor'un yeni transferi
    5. Siyonist İsrail, Suriye ordusunu vurdu!
    6. Esed rejimi Türkmendağını vuruyor
    7. Terör örgütü PKK sivilleri kaçırdı
    8. Fransa'nın yüzde 28'i esrarkeş
    9. Arnavutluk'a kızan Yunanistan,..
    10. DEAŞ, ABD devlet sitesini hackledi
    11. Bosna hersek şehitlerini anıyor
    12. Yunanistan'da "çöp krizi" sürüyor
    13. Fransa'dan çarpıcı Kırım kararı!
    14. 'Moskova'da bir Türk ölü bulundu'..
    15. O ülkede korkunç olay... Umre'den..
    16. Pereira'dan Fener'e ağır darbe
    17. Galatasaray'a müjde İngiltere'den geldi
    18. Küçük Efe dünyada fenomen oldu
    19. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası..
    20. Başkan Vergili partililerle bayramlaştı
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...
    Rusya'dan mesaj: Eğer Türkler isterse...