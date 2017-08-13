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Taraftarın beklediği transfer!

Transfer sezonunun hızlı takımı Beşiktaş, uzun zamandır takip ettiği Dinamo Kiev'den Domagoj Vida'yı da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

13 Ağustos 2017 Pazar 11:35
Taraftarın beklediği transfer!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu birbirinden önemli yıldızlarla güçlendiren Siyah-Beyazlılar; Pepe, Orkan Çınar, Jeremain Lens, Alvaro Negredo ve Gary Medel hamleleri sonrasında transferde hız kesmiyor. Beşiktaş Yönetimi’nin son hedef olarak uzun süredir hedefte bulunan Domagoj Vida’yı belirlediği bildirildi.

28 yaşındaki stoperle anlaşma sağlayan Kara Kartal’ın, Ukrayna Ligi ekiplerinden Dinamo Kiev’de forma giyen Hırvat savunmacıya da Siyah-Beyazlı formayı giydirmeye yakın olduğu belirtildi. Son yapılan görüşmede Vida’yla 2+1 yıllık anlaşma sağlayan Beşiktaş’ın, Dinamo’yu da 2 milyon Euro’luk (8 milyon TL) bedele ikna etmesi bekleniyor.

Bu sezon 7 maça çıktı

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’de 6 sezondur görev yapan Vida, bu dönemde 7 mücadelede görev yaptı. Hava toplarındaki hakimiyetine ek olarak bire birdeki başarılı görüntüsüyle de dikkat çeken Vida’nın, takımıyla aralık ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 11:35
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