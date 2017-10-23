Taraftarı kandırdılar paraları cebe doldurdular

Haftanın beklenen derbisi Galatasaray – Fenerbahçe maçı dün oynandı. Birbirlerine üstünlük sağlayamayan ekipler sahadan 0-0 berabere ayrıldı. Haftalar öncesinden bahis açan bazı siteler ise bir algı operasyonuna imza atarak taraftarların paralarına göz dikti. Derbi maçta Galatasaray’a yüzde 50 şans veren bahis siteleri verdikleri reklamlarda da insanlara yüklü paralar vaat ettiler.

İNSANLARI KANDIRIYORLAR

Derbi maçından üzerinden taraftarları aldatan bahis siteleri bu yöntemle milyonlarca lira kazanç elde etti. Özellikle derbi gibi özel maçlarda bahis oranlarını arttıran siteler insanları bu yolla tuzaklarına çekerek bahis oynamalarını sağlıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye’nin ortalama eşit güçlere sahip iki güçlü takımı olmasına rağmen bazı bahis siteleri bahis oranlarını Galatasaray lehine bazı bahis siteleri de Fenerbahçe lehine yüksek tuttu. Buna aldanan binlerce taraftar da bahisçilerin tuzağına düşerek bahis oynadı ve para kaybetti.

ANKET YAYINLADILAR

Bahis siteleri oranları arttırmanın yanı sıra sitelerinde sözde anketlerde yayınlayarak insanları yanlış yönlendirme yoluna gittiler. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sitesinde anket yayınlayan bir bahis sitesi ''Taraftarların yüzde 50’si Galatasaray, yüzde 20’si Fenerbahçe’ye şans verdi'' diyerek insanların algılarını yönlendirmeye çalıştı.

VATANDAŞ KAYBETTİ, BAHİS SİTELERİ KAZANDI

''Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının derbideki favorisi Galatasaray'' şeklinde veri paylaşan aynı bahis sitesi diğer takımların taraftarlarının görüşünü de işe katarak bir adım daha ileri gitti. Ancak bahis sitesinin verileri ve tahminleri tutmadı, bahis sitelerine aldanan binlerce kişi ise parasını kaybetti. Derbi maçtan en kazançlı çıkan spekülatörler ve kurdukları bahis siteleri oldu.