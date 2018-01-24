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Taraftar ve camia şokta! ''Onu kulüpte görmek istemiyorum''

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Abdurrahim Albayrak'ı istemediği iddia edildi

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
Taraftar ve camia şokta! ''Onu kulüpte görmek istemiyorum''

Dün mazbatasını alan Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz çalışmalarına resmen başladı.

Terim, Albayrak'ı istemiyor!

Seçim öncesinde Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın Sportif AŞ'ye alınma vaadini veren Başkan Mustafa Cengiz ilk toplantıda bunu gündeme alacak. Ancak küçük bir sorun var. Kulislerde Abdürrahim Albayrak ile Fatih Terim'in arasının açık olduğu konuşuluyor. Terim'in Albayrak'ı Florya'da etkin bir görevde görmek istemediği yönünde iddialar dün Sarı-Kırmızılı camiada dilden dile dolaştı.

Böyle bir durumda Cengiz'in alacağı tavır, Burak Elmas ve Abdürrahim Albayrak'ın ön plana çıkmasında rol alan Faruk Süren ve arkadaşlarının tutumu merakla bekleniyor.

Kaynak:Takvim

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim
  3. Abdurrahim Albayrak
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