Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Taraftar sahaya indi! Karşılaşma tatil edildi

Bingöl’ün Solhan ilçesinde oynanan ve taraftarların sahaya inmesiyle olayların çıktığı voleybol maçı, hakemlerin kararı ile tatil edildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:12
Taraftar sahaya indi! Karşılaşma tatil edildi

Türkiye Voleybol Federasyonu Birinci Lig Erkekler Kategorisi B Grubu 19. haftasında oynanan Solhanspor -Tokat Belediye Plevne maçı olaylı bitti. Karşılaşmanın ilk setini 25-22 kazanan Tokat Belediye Plevne, ikinci set için sahaya çıktı. Bu setin henüz başında olayların alevlenmesiyle, ev sahibi Solhanspor taraftarları sahaya indi. Bunun üzerine Tokat Belediye Plevne oyuncuları da soyunma odasına gitti. Hakemler ise mücadeleyi tatil etti.
Maçın ilk setinin olaysız bir şekilde tamamlandığını belirten Solhanspor Kulüp Başkanı Ferhat Sönmez, "İlk sette herhangi bir problem olmadı. Onların takım kaptanı tribüne oynamaya başladı. Tribün her türlü tezahürat yapabilir ama kesinlikle küfür içerikli bir şey söylenmedi. Onların 10 numarası tribüne oynamaya başladı ki, hakem olayı kışkırtan oyuncuya kırmızı değil sarı kart gösterince taraftarı zapt edemedik. Hakemin kararları etkiledi. Taraftarlarımız sahaya inince oynamak istemediler. Bende onlara, güvenliği biz sağlarız merak etmeyin dedim. Hatta taraftarın tamamını salondan çıkartmayı teklif ettim, böyle güzel bir maçın kesilmemesi için. Oyuncular, biz bu şartlarda oynayamayız deyince. Soyunma odasına gittiler. Sahanın fiziki şartları zaten uygun değil, bunu kabul ediyoruz. Hakeme birkaç taraftarımız saldırı girişiminde bulundu ama engelledik. Sonuçta orada olan herkes bize emanet ve misafirimizdir. Hakem ve rakip takıma, 'soyunma odasından çıkmayın, ben salonu boşaltacağım, maça devam edelim' dedim ama beni dinlemediler. Beni dinlemiş olsalardı sorun olmazdı” dedi. 

Tokat Belediye Plevne Kafile Başkanı Mehmet Elibol ise, “İlk defa dişimize göre bir takım ile karşılaştık, maç güzeldi. Olayların artmasının nedeni salonun fiziki yetersizliğiydi. Maç böyle olmasa çok daha iyi olurdu. Çok iyi giden bir maçtı ama birkaç taraftarın kışkırtması sonucu olaylar büyüdü. Maçın ikinci setinde bazı seyirciler sahaya atladı. Hakem ve sporcular darp edildi. Hakem de darp edildiği için maçı tatil etme kararı aldı . Solhanspor Kulüp Başkanı Ferhat Bey, İlçe Kaymakamı ve diğerleri pırlanta gibi insanlar. Bize çok iyi davrandılar, onlardan yana sıkıntı yaşamadık hatta can güvenliğimiz için her şeyi yaptılar. Bizim ne kulüple ne yönetimle herhangi bir sıkıntımız yok, taraftarla bile yok. Tamamen salonun uygunsuz oluşundan kaynaklı bir durumdu keşke olmasaydı ama oldu maalesef” diyerek iddialara yanıt verdi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 13:12
  1. Solhanspor -Tokat Belediye Plevne
  2. Voleybol
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burseya Dağı'na üs bölgesi kuruluyor
    1. Burseya Dağı'na üs bölgesi kuruluyor
    2. NATO'ya ait savaş gemileri Sinop'tan..
    3. Kanal İstanbul civarında en düşük fiyat
    4. Azez semalarında teşrik tekbirleri..
    5. TEM Otoyolu'nda kaza değil cinayete..
    6. Teröristlerin ölüme terk ettiği kadını..
    7. Burseya Dağı'nda sıcak çatışma anları..
    8. AK Parti'den kritik 'ÖSO' adımı!
    9. 'Tikli' amcanın zor anları kamerada
    10. Flaş gelişme! Galatasaray'ın yıldızına..
    11. Kilis'e bir roket daha düştü!
    12. Temel Paşa, TSK'nın aldığı Burseya..
    13. İçtiği su donan köpeğin dili rögar..
    14. Atak helikopteri Afrin'de terörist..
    15. El-Mhanni Fenerbahçe’nin radarında
    16. ''Dava bu hâkime düşerse, sonuç..
    17. ABD’nin inşaa ettiği beton mevziler..
    18. Zeytinburnu’nda Mehmetçik’e destek..
    19. Deve güreşlerinde bir kişi hastanelik..
    20. Minibüs nehre uçtu: 13 ölü
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    PKK sevici Deniz Naki'den Türkiye kararı
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    İran'dan flaş çıkış: Türkiye Afrin'de İsrail ile savaşıyor
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    Burseya Dağı'nda ortaya çıktı! Örgüt, militanlarına bunu dağıtmış
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    MİT önemli bilgilere ulaştı! Teröristler Afrin'de...
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi