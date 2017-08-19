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Taraflar anlaştı! 200 milyon euroluk transfer!

Paris Saint-Germain'in Neymar'dan sonra Kylian Mbappe transferini de yaparak yazı kapatacağı belirtildi.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:16
Taraflar anlaştı! 200 milyon euroluk transfer!

Mundo Deportivo'da yer alan haberde; Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Monaco ile de anlaşmaya çok yakın olan PSG'nin gelecek hafta transferi bitireceği ve resmi imzaları attıracağı kaydedildi. Anlaşmanın, sadece ufak detayları kaldığı bilgisi verildi.

PSG'nin Kylian Mbappe için Monaco'ya 180 milyon euro bonservis ödeyeceği, 20 milyon euro'luk bonuslarla birlikte toplam rakamın 200 milyon euro'ya ulaşacağı yazıldı. Kylian Mbappe'nin de PSG'den 18 milyon euro net maaş alacağı notu düşüldü.

Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, transfer görüşmeleri nedeniyle Kylian Mbappe'yi Metz maçı kadrosuna almamıştı.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:16
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