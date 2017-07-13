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Tapu çetesine operasyon: 32 kişi gözaltında

Sahte evrak hazırlayarak gayrimenkul sahiplerini dolandıran, aralarında tapu ve nüfus müdürlüklerinde memur olarak çalışanların da bulunduğu 32 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 18:36
Tapu çetesine operasyon: 32 kişi gözaltında

Tapu çetesine operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü  ekipleri, bir ihbar üzerine, Ankara genelindeki bazı tapu ve nüfus  müdürlüklerinde sahte evrak hazırlayarak gayrimenkul sahiplerinin mal  varlıklarını sattıkları iddia edilen şüphelileri takibe aldı.

 Ekiplerin 5 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takipte, tapu çetesi  üyelerinin bazı tapu ve nüfus müdürlüklerinde memur olarak çalıştıkları tespit  edildi. Yapılan incelemelerde çete mensuplarının, gayrimenkul sahiplerinin mal  varlıklarını sahte evraklarla 3'üncü şahıslara sattıkları belirlendi. Ekipler, yurt dışında ikamet eden N.Ö'ye ait gayrimenkulleri, Tapu  Kütük Defterindeki N. Ö.'nün fotoğrafını değiştirerek satmaya çalışan bir örgüt  üyesini suçüstü yakaladı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, joker olarak kullanılan  kişilerin aynı yöntemle Ankara ve bazı şehirlerde mülklerin satışını yapmalarını  engelledi. Tapu çetesine yapılan operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.  Şüphelilerin 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  
 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 18:36
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