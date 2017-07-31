Tapınak Muhafızları İlk mezunlarını verdi!

‘Mabed Muhafızları’ olarak anılan grup, özel bir eğitimden geçerek İsrailli yetkililer tarafından yetiştiriliyor.

İsraillilerin Mescidi Aksa’nın yıkılması için geri sayımın başladığı yönündeki inançları, ‘Mabed Muhafızlarının’ ilk mezunlarını vermesiyle devam eden hazırlıklarla destekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda da ilkokul eğitimi gören Yahudi çocukların müfettiş denetiminde hangi sorularla karşılaştığı yer almıştı.

Yahudi müfettiş tarafından denetlenen İsrailli çocuklara ‘Kudüs denilince aklınıza ne geliyor’ şeklinde soru sorulduğu görülüyor.

Kudüs kelimesiyle akıllarında ‘kutsal şehir ve tapınak’ canlandığını söyleyen Yahudi öğrenciler ‘kim Süleyman Tapınağının yakında inşa edileceğine inanıyor’ sorusuna ise hep birlikte parmak kaldırarak katılıyor.

Süleyman Tapınağının inşa edilmesinin önündeki engelin Mescidi Aksa olduğunu belirten Yahudi öğrenciler, Müslümanların ilk kıblesinin yakında yıkılacağını ve Arapların da ancak köle olarak yaşayabileceğini söyledi.

Arap çocuklara karşı nefretle yetiştirildiği gözlenen İsrailli ilkokul öğrencileri, onları öldürmek istediklerini belirtti.

‘Dindar olmayan bir Yahudi ile karşılaştığınızda ne hissediyorsunuz’ sorusunun cevabı ise ‘ona laik olduğu için acıyorum’ şeklinde geldi.

Öte yandan son günlerde Mescidi Aksa’ya yönelik baskılarını artıran İsrail Yönetiminin kontrolünde geliştiği belirtilen provokasyonların Müslümanların ilk kıblesini hedef almaya devam ettiği aktarılıyor.

Yahudi yerleşimciler Mescidi Aksa’nın ve Kubbetus Sahra’nın yıkılması için çağrıda bulundu.