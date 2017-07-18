Tansu Çiller’den ‘28 Şubat’ açıklaması

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebren devirmeye, düşürmeye iştirak' suçundan yargılandığı dava başladı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, bazı müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tansu Çiller de "mağdur-tanık" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul'dan telekonferans sistemiyle duruşmaya bağlandı. Çiller ile avukatları Salih Çelen, Seçil Genca Oral da İstanbul'da hazır bulundu.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Yiğitsoy, Tansu Çiller'e, katılan talebinin kabul edildiğini hatırlatarak, "Sayın Tansu Hanım, talimatla ifadenize başvurulmuş, katılan sıfatıyla daha önceki ifadenize ilave etmek istediğiniz hususlar var mı?" diye sordu.

'POST-MODERN DARBEDİR'

Tansu Çiller, ilk defa mahkemeye gelmediğini, daha önce bir kez daha davet edildiğini ve burada 28 Şubat'a ilişkin görüşlerini ifade ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"(28 Şubat bir darbedir) dedim, yine aynı şeyi ifade etme durumundayım. 28 Şubat bir darbedir, belki alışılmış bir darbe değildir, 'bir postmodern darbedir' de diyebiliriz. Bir koalisyon eliyle icra edilmiştir, bu süreçte bu koalisyonda çeşitli toplum kesitleri vardır. Sadece silahlı kuvvetler değil, silahlı ve silahsız kuvvetler mevcuttur, kimi medyamız içinde vardır, kimi Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları vardır, kimi, heyetinizi tenzih ediyorum, yargı üyeleri vardır, kimi sendikalar, sivil toplum örgütleri, kimi dış odaklar vardır. Ancak, hükümeti düşürmeye, Refah Partisi'ni iktidar yapmamaya, korku, şiddet, baskı icra ederek, hükümeti hükümet etmekten ve hükümeti yok etmeye yönelik bu hareket sonlandırılmıştır."

'O FOTOĞRAF, İPE GİDEN BİR BAŞBAKANININ HÜZÜNLÜ BAKIŞIDIR'

Türk tarihinin hafızasında bir fotoğrafın her zaman bir hançer gibi saplı kaldığını dile getiren Tansu Çiller, "Siyasetçinin şuuruna da bu fotoğraf saplıdır. Bu fotoğraf, ipe giden bir Başbakanın hüzünlü bakışıdır. Bütün topluma dehşet salmıştır, 28 Şubat bu dehşet refleksinin üstüne inşa edilmiştir" diye konuştu.

'AZINLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ'

Çiller, 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ile başlanan sürecin üstüne, 28 Şubat'ın inşa edildiğini ve süreçte Refahyol'un milletin çoğunluğunu oluşturan 293 milletvekilinin 243'e indirildiğini ifade etti. Bunun, bir plan ve amaç çerçevesinde yapıldığını anlatan Çiller, "Bunun tankla, tüfekle Meclis'e girilerek, birtakım milletvekillerinin ellerine kelepçe vurularak yapılmasında sonuç açısından bir fark yoktur. Netice itibarıyla milletvekillerinin şuurları, akılları, kalplerine kelepçe vurulmuştur. Millet iradesinin Meclis'e yolladığı çoğunluğa bir kelepçe vurularak, bir başka iradeye teslim edilmiş, azınlığa dönüştürülmüştür" dedi.

Tansu Çiller, daha önce çağrıldığı duruşmalara mazeretleri nedeniyle katılamamış, mahkeme, davanın 23 Mayıs 2017'deki celsesinde Çiller'in bugünkü duruşmaya zorla getirilerek dinlenmesini kararlaştırmıştı.