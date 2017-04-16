Tansu Çiller oyunu kullandı

Saat 12.00'da oyunu kullanacağı okula gelen Çiller, okul kapısında bir süre engelle vatandaşların girmesini bekledi.

ÇİLLER OYUNU KULLANDI



Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu, Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

"MİLLETİMİZİN KARARINA SAYGILI OLACAĞIZ"



Tansu Çiller, "Evet, bugün milletimiz bir karar verecek. Sonra hepimiz o karara saygılı olacağız. O durumdayız. İnşallah hayırlı olsun her şey" diye konuştu. Çiller çifti daha sonra okuldan ayrıldı.