Tansu Çiller oyunu kullandı

Eski Başbakan Tansu Çiller, referandum oyunu İstanbul Yeniköy'de bir ilkokulda kullandı.

Tansu Çiller oyunu kullandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:54

Saat 12.00'da oyunu kullanacağı okula gelen Çiller, okul kapısında bir süre engelle vatandaşların girmesini bekledi.

ÇİLLER OYUNU KULLANDI

Eski Başbakanlardan Tansu Çiller, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması kapsamında oyunu, Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

"MİLLETİMİZİN KARARINA SAYGILI OLACAĞIZ"

Tansu Çiller, "Evet, bugün milletimiz bir karar verecek. Sonra hepimiz o karara saygılı olacağız. O durumdayız. İnşallah hayırlı olsun her şey" diye konuştu. Çiller çifti daha sonra okuldan ayrıldı.

 
Etiketlertansu çillerReferandum
HABER YORUMLARI
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Şeref sümbül

Ben bu avradı hiç bir zaman memleketimin başbakanı olarak görmedim.

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Doksan kuşağı

İnşallah EVETLİSİ olur sayın başbakanım.

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Yeni Akit
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