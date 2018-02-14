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Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri bölgeyi kuşattı

Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin dün Ege'de Türk karasularını ihlal etmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Olaylar sonrası Kardak Kayalıkları Türk savaş gemiler tarafından dört bir yandan kuşatıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 13:14
Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri bölgeyi kuşattı

Dün gece yarısı Yunan Sahil Güvenliğine ait 3 bot Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına girdi. Türk askerlerinin uyarılarını dikkate almayan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 15 dakika boyunca Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Türk karasularından çıkmayan Yunan Sahil Güvenlik botuna Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca kovalamaca yaşanan Türk sularında yaşanan gerginliğin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik botuna çarparak Türk karasularından çıkardı. Olayın ardından Kardak kayalıklarına 2 hucum botu, 6 Sahil Güvenlik botu, 1 savaş gemisi ve 1 arama kurtarma gemisi sevk edildi. Dört yandan kuşatılan Kardak kayalıklarında kuş uçurtmayan Türk askeri, havanın kararmasına rağmen bölgeyi terk etmedi.

Türk askerlerini Kardak kayalıklarında gören Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine ait 3 bot ve 1 savaş gemisi ise bölgeye yaklaşamadı. Kendi karasularında duran Yunan askerleri de bölgeyi terk etmezken, Çavuş Adası yakınlarında ve Çatal Adası civarında bekleyen Türk hücum botları bölgede boy gösterdi.

Yunanistan’dan küstah açıklama

Olayın ardından Yunan Hükümeti Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunarak, "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" dedi.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 13:14
  1. Kardak Kayalıkları

YORUM YAZ

  • TÜRK TÜRK 37 dk önce
    CHP LOZANDA O ADALARIYUNANA BIRKMASAYDI BUNLAR OLMAZDI ENUZAĞI 10 KM EN YAKINI 2 KMYUNAMİSTAN ANA KARASINA MİDİLİ 218 KM SAKIZ ADASI 150 KM BU ÜLKENİN HAYRINA YAPTIĞINI BİŞEY VARMIEĞER SİZ YÜZDE 70 OLSAYDINIZ 4 TİRİLYON BORÇ ÜLKEYİ SERVDE YAPAMADIĞINIZI YAPARDINIZ ABDÜLHAMİTİ TAHTAN İNDİREN İTİHAT VE TARAKİNİN DEVAMI MASON HAİNLER
  • UykucuUykucu42 dk önce
    Firsatci ve kahpe yunan korkusundan Ege’yi balikcilarina bile yasak etmis.
  • ferhatferhat50 dk önce
    Batinin üst akli nin devreye girdiginin belirtileri bunlar. Türkiyenin bagimsiz tavirlarindan rahatsizlik duyan bati türkiyeyi dogudan ve batidan taciz edip kusatma cabalari icerisinde. Türkiyenin BOP projesini Suriyede sekteye ugratmis olmasi bati Emperyalizmini baya bir rahatsiz etmis olmali.Vatanimizi ve degerlerimizi kanimizin son damlasina kadar müdafe edecegimizi bilmiyorlar herhalde batinin gayri mesru Allah siz cocuklari. Ama onlar da er ve ya gec görecekler sanli Türk milletini dize getiremiyeceklerini. Biz batinin renesans hissi ile harejat edip "yeniden dogus" ahlakini ve projesi ni red ediyoruz ve "dirilis" hissi ile hareket edip milli ve manevi degerlerimizi referens alacagiz insa ALLAH .
  • HassoHasso51 dk önce
    Yeterince kaşınanlar var Yunan senide kötü kaşırız
  • kahramankahraman54 dk önce
    bu da batının oyunu hani ordumuz afrinde destan yazmaya başladı ya onun için nasıl olurda türkiyeyi tahrik ederiz oyunu bu
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