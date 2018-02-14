Tansiyon yükseldi! Türk savaş gemileri bölgeyi kuşattı

Dün gece yarısı Yunan Sahil Güvenliğine ait 3 bot Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına girdi. Türk askerlerinin uyarılarını dikkate almayan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, yaklaşık 15 dakika boyunca Türk karasularına girerek sınır ihlali yaptı. Türk karasularından çıkmayan Yunan Sahil Güvenlik botuna Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Yaklaşık yarım saat boyunca kovalamaca yaşanan Türk sularında yaşanan gerginliğin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik botuna çarparak Türk karasularından çıkardı. Olayın ardından Kardak kayalıklarına 2 hucum botu, 6 Sahil Güvenlik botu, 1 savaş gemisi ve 1 arama kurtarma gemisi sevk edildi. Dört yandan kuşatılan Kardak kayalıklarında kuş uçurtmayan Türk askeri, havanın kararmasına rağmen bölgeyi terk etmedi.



Türk askerlerini Kardak kayalıklarında gören Yunan Sahil Güvenlik ekiplerine ait 3 bot ve 1 savaş gemisi ise bölgeye yaklaşamadı. Kendi karasularında duran Yunan askerleri de bölgeyi terk etmezken, Çavuş Adası yakınlarında ve Çatal Adası civarında bekleyen Türk hücum botları bölgede boy gösterdi.



Yunanistan’dan küstah açıklama



Olayın ardından Yunan Hükümeti Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulunarak, "Komşumuz davranışlarıyla sarsıntıların aşılmasına yardımcı olmuyor" dedi.