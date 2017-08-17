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Tansiyon bir anda yükseldi, herkes oraya akın etti

Kahramanmaraş’ta bir grup vatandaş, içme suyunun Gaziantep’e bağlantı inşaatının durdurulması için eylem yaptı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:13
Tansiyon bir anda yükseldi, herkes oraya akın etti

Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit İlçesine bağlı Helete Mahallesi’nde içme sularının Gaziantep iline bağlantı inşaatının durdurulması için vatandaşlar tarafından yapılan eylem, gerginliğe neden oldu. Yaz aylarında nüfusu 7 bin 500 kadar çıkan Helete Mahallesi’nde Göksu Gözü olarak bilinen alanda Gaziantep için yapılan içme suyu çalışmasına bir grup mahalleli engel oldu.

İzinsiz yapılan eylemin sonlandırılması için kolluk kuvvetleri tarafından yapılan girişimler zaman zaman tansiyonu yükseltti.

İnşaat çalışmalarında kullanılan iş makinelerinin geri çekilmesini sağlayan grup, içme suyu hattının iptal kararına kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdiler.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:13
  1. kahramanmaraş
  2. içme suyu
  • İnfialİnfial1 sa önce
    Batıda milleti copla dövüp gaz sıkıyorsunuz doğuda neden yapamıyorsunuz bunu ? BU AYRIMCILIKTIR
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