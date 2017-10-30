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Tanktan çıkan FETÖ'cü eski emniyetçi hakim karşısında

İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında aralarında eski emniyet müdürü Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava başladı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 14:41
Tanktan çıkan FETÖ'cü eski emniyetçi hakim karşısında

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü işgal girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı dava başladı. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile 5 tutuksuz sanık ile bir kısım müştekiler, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün işgal girişimi ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit olmasıyla ilgili aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 23'ü tutuklu 67 sanığın yargılanmasına başlandı. 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan büyük salonda görülen duruşmaya 20'si tutuklu 25 sanık ile avukatları katıldı. 

Müşteki avukatlarının da bulunduğu duruşmayı çok sayıda izleyici de takip ediyor. 

"Çekinmeden silah kullanabileceğimizi anlattı" 

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada bulunan büyük salonda görülen duruşmada, tutuklu sanık eski Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ahmet Gök, savunmasını tamamladı. 

Gök, "Yarbay Osman Akkaya, ilerlediğimiz sırada bize silah kullanma yetkimizin olduğunu ve çekinmeden silah kullanabileceğimizi anlattı. Vatan'daki Emniyet Müdürlüğü'ne geldiğimizde ismini sonradan öğrendiğim Mithat Aynacı, bulunduğumuz zırhlı araca geldi. Mithat Aynacı'nın üzerinde polis üniforması vardı." diye konuştu. 

"Silahınızı kullanın yoksa linç edilirsiniz"

Gök, dışarıdan bağırışmalar duyduğunu, Osman Akkaya'nın zırhlı aracın kulesine çıkarak ateş açtığını duyduğunu ifade ederek, şunları anlattı: 

"Mithat Aynacı bize silahınızı kullanın yoksa linç edilirsiniz. Türkiye'deki bütün emniyet binaları alındı.' dedi." 

Aynacı ile Akkaya'nın arasında geçen konuşmanın bir bölümüne tanık olduğunu kaydeden Gök, "Mithat Aynacı, yanımıza gelir gelmez Yarbay Osman Akkaya'ya 'Helikopterler nerede kaldı. Hava desteğine ihtiyacımız var' dedi. Mithat Aynacı, sürekli telefonundan mesajlaşıyordu." ifadesini kullandı. Kaynak-A.A

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 14:41
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  8. Ahmet Gök
  • mrtmrt6 dk önce
    VE İHALE ACIK USUL İLE MİTHAT KALIRtank girmiş mithata
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