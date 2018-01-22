Tanklar böyle hazırlandı! Dikkat çeken detay...

Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde tüm cephelerde olağanüstü hareketlilik var. Sınırın sıfır noktasında yer alan Hatay'ın Hassa ilçesinde tank ve top atışlarıyla terör mevzileri vuruluyor.

Çok sayıda tank ve zırhlı aracın bulunduğu noktadan onlarca boş top mermisinin fotoğrafını servis etti.

Ayrıca, Türkiye'nin farklı noktalarından Hatay'a sevk edilen tanklar bugün Hassa'ya getirildi.

Hatay'ın kuzeyinde yer alan Hassa, Kilis'e hayli yakın bir konumda.