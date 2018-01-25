Tanklar Afrin'e doğru böyle girdi!
Anadolu Ajansı, sınır hattındaki duvar blokların kaldırılıp Türk tanklarının Afrin'e doğru girişini gösteren fotoğrafları servis etti.25 Ocak 2018 Perşembe 12:41
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği harekata katılan komandolar Azez'de yemin etti. Hatay'ın Yalankoz mevkisinde konuşlanan Hakkari Dağ Komando Birliğinin de, harekata gitmeden önce ettikleri yemin kameralara yansıdı.
Anadolu Ajansı, sınır hattındaki duvar blokların kaldırılıp Türk tanklarının Afrin'e doğru girişini gösteren fotoğrafları servis etti.