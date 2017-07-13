Tankın ezdiği aracın önünden dünyanın 6 farklı ülkesine farklı dillerde yazılan “Gazete 15 Temmuz”u yolluyoruz
Ümraniye Belediyesi 15 Temmuz’da yaşananları hatırlatmaya, tarihe tanıklık etmeye devam ediyor. O gece tanklar insanların, araçların üzerinden geçerek acımasızca ilerledi. Ümraniye Belediyesi tankın ezdiği araçlardan bir tanesi alarak ibret olması açısından Belediye bahçesinde sergilemeye devam ediyor.13 Temmuz 2017 Perşembe 22:38
15 Temmuz Darbe Girişiminin birinci yıl dönümü anma törenleri sebebiyle 14 Temmuz Cuma günü saat:14,30 dabelediye bahçesinde sergilediğimiz 15 Temmuz gecesi tankın ezdiği aracın önünde,Dünyadan ve Türkiye’den 18 gazetecinin O geceyi yazdığı “Gazete 15 Temmuz’u” dünyanın 6 farklı ülkesiyle birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı dillerde dağıtıyoruz.
Dünyanın farklı 6 ülkesinin ünlü meydanlarında farklı dillerde dağıtacağımız “Gazete 15 Temmuz’un” lansman programına davetlisiniz.
DAĞITILACAK ÜLKE VE MEYDANLARI
ABD ( Pensilvanya Rittenhouse Meydanı )
İngiltere ( Londra Trafalgar Meydanı )
Almanya ( Berlin Potsdam Meydanı )
Fransa ( Paris Concorde Meydanı )
Hollanda (Amsterdam Dam Meydanı )
Belçika (Brüksel Grande Palace)
İstanbul (Üsküdar - Ümraniye - Kadıköy Meydanı)
Ankara (Kızılay Meydanı)
İzmir (Konak Meydanı)
Edirne (Selimiye Cami Önü)
YAZARLAR
Abdurrahman Dilipak - Yeni Akit Gazetesi Yazarı
Dr. Ahmad Rashid Malik -İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Çin-Pakistan Çalışmaları Bölümü Müdürü
Dr. Basheer Nafi - Al Jazeera Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi
Fadime Özkan - Star Gazetesi Yazarı
Galip Dalay - Al Sharq Forum’da Araştırma Direktörü
Hande Fırat - Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi
Hilal Kaplan - Star Gazetesi Yazarı
Israel Shamir - Politik Düşünür
İsmail Kapan - Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Jamel Elshayyal - Al Jazeera Muhabiri
Melih Altınok - Sabah Gazetesi Yazarı
Murat Çiçek - 24 Tv Genel Yayın Yönetmeni
Murat Kelkitlioğlu - Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Nuh Albayrak - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
Oral Çalışlar - Posta Gazetesi Yazarı
Sibel Eraslan - Star Gazetesi Yazarı
Suraj Sharma - Gazeteci East Eye
PROGRAM:
Tarih:14.07.2017 CUMA
Saat:14,30
Yer: Ümraniye Belediye Binası Önü
Adres: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL