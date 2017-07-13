Tankın ezdiği aracın önünden dünyanın 6 farklı ülkesine farklı dillerde yazılan “Gazete 15 Temmuz”u yolluyoruz

15 Temmuz Darbe Girişiminin birinci yıl dönümü anma törenleri sebebiyle 14 Temmuz Cuma günü saat:14,30 dabelediye bahçesinde sergilediğimiz 15 Temmuz gecesi tankın ezdiği aracın önünde,Dünyadan ve Türkiye’den 18 gazetecinin O geceyi yazdığı “Gazete 15 Temmuz’u” dünyanın 6 farklı ülkesiyle birlikte Türkiye’nin çeşitli illerinde farklı dillerde dağıtıyoruz.

Dünyanın farklı 6 ülkesinin ünlü meydanlarında farklı dillerde dağıtacağımız “Gazete 15 Temmuz’un” lansman programına davetlisiniz.

DAĞITILACAK ÜLKE VE MEYDANLARI

ABD ( Pensilvanya Rittenhouse Meydanı )

İngiltere ( Londra Trafalgar Meydanı )

Almanya ( Berlin Potsdam Meydanı )

Fransa ( Paris Concorde Meydanı )

Hollanda (Amsterdam Dam Meydanı )

Belçika (Brüksel Grande Palace)

İstanbul (Üsküdar - Ümraniye - Kadıköy Meydanı)

Ankara (Kızılay Meydanı)

İzmir (Konak Meydanı)

Edirne (Selimiye Cami Önü)

YAZARLAR

Abdurrahman Dilipak - Yeni Akit Gazetesi Yazarı

Dr. Ahmad Rashid Malik -İslamabad Stratejik Çalışmalar Enstitüsü Çin-Pakistan Çalışmaları Bölümü Müdürü

Dr. Basheer Nafi - Al Jazeera Araştırma Merkezi’nde Kıdemli Araştırma Görevlisi

Fadime Özkan - Star Gazetesi Yazarı

Galip Dalay - Al Sharq Forum’da Araştırma Direktörü

Hande Fırat - Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi

Hilal Kaplan - Star Gazetesi Yazarı

Israel Shamir - Politik Düşünür

İsmail Kapan - Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Jamel Elshayyal - Al Jazeera Muhabiri

Melih Altınok - Sabah Gazetesi Yazarı

Murat Çiçek - 24 Tv Genel Yayın Yönetmeni

Murat Kelkitlioğlu - Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Nuh Albayrak - Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Oral Çalışlar - Posta Gazetesi Yazarı

Sibel Eraslan - Star Gazetesi Yazarı

Suraj Sharma - Gazeteci East Eye

PROGRAM:

Tarih:14.07.2017 CUMA

Saat:14,30

Yer: Ümraniye Belediye Binası Önü

Adres: Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No: 63 PK.34761 Ümraniye / İSTANBUL