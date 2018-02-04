5 askerin şehit edildiği Şeyh Horoz Dağı alındı
Dün 5 askerin şehit olduğu tankın vurulduğu Şeyh Horoz Dağı, gece boyu süren operasyonun teröristlerden temizlendi.04 Şubat 2018 Pazar 10:32
Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesi teröristlerden alındı.
Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.
Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.
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