5 askerin şehit edildiği Şeyh Horoz Dağı alındı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesi teröristlerden alındı.



Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.



Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.