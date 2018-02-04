Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

5 askerin şehit edildiği Şeyh Horoz Dağı alındı

Dün 5 askerin şehit olduğu tankın vurulduğu Şeyh Horoz Dağı, gece boyu süren operasyonun teröristlerden temizlendi.

04 Şubat 2018 Pazar 10:32
5 askerin şehit edildiği Şeyh Horoz Dağı alındı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesi teröristlerden alındı.

Dün TSK, Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan 5 askerin şehit olduğunu açıklamıştı.

Daha sonra da bölgeye düzenlenen hava harekâtında teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzilerinin imha edildiği duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:32
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. TSK
  3. PYD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tebrik!
    1. Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na tebrik!
    2. Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e ağır..
    3. Terör örgütünün sözde 'medya bakanı'..
    4. Terör örgütü yandaşları Doğu Gutalı..
    5. Görüşmeler başladı! Takımdan ayrılıyor
    6. Teröristlerin ölüme terk ettiği..
    7. Bursa’da şüpheli valiz korkusu
    8. Bursa'da teleferik seferleri iptal
    9. Bu adam kim! Takımına transfer edilen..
    10. CNN'den Zeytin Dalı yalanı
    11. Asgari ücrette sevindiren düzenleme
    12. Dindirin şu gözyaşlarını artık!
    13. Mete Yarar'dan terör sevici CHP'ye..
    14. Aşırı Kemalist yazar CHP kurultayını..
    15. 15 günlük bilanço belli oldu: Pentagon..
    16. Ormanda drone ve narkotik köpekli..
    17. Satoğlu: Temel hedefimiz sigortalılık..
    18. Bomba iddia: Arkalarına bile bakmadan..
    19. Kurultay değil, danışıklı dövüş! Bakın..
    20. Van merkezli 4 ilde terör operasyonu:..
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    Sözcü Gazetesinden Hz. Peygamber'e hakaret
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    İdlib'de savaş uçağı düşürüldü!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    Rusya'dan tehdit gibi açıklama: Hedef alırız!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!