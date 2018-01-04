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Tankeri çakmakla kontrol etti, bakın neler oldu

Tankeri çakmakla kontrol etmeye çalışan vatandaşlar kameraya böyle yansıdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 02:16
Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 02:16
  1. Tanker
  2. çakmakla kontrol
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