Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tankerde kaçak sigara ele geçti

Şanlıurfa'da, polisin arama yaptığı tankerin dorsesinde gümrük kaçağı 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:08
Tankerde kaçak sigara ele geçti

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Mardin- Şanlıurfa karayolunun 5'inci kilometresinde oluşturulan uygulama noktasında, sürücüsünün adı açıklanmayan 27 P 4110 plakalı tankeri durdurarak arama yaptı. Aramada tankerin dorsesinde gizlenmiş poşetler içerisinde 33 bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 08:08
  1. kaçak sigara
  2. Şanlıurfa
  3. 3.SAYFA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan Başakşehir'de
    1. Arda Turan Başakşehir'de
    2. Bu iddia doğruysa kriz çıkar!..
    3. Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihi..
    4. Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede!..
    5. ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi…..
    6. TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor..
    7. Eşyaları çalındı!
    8. Bu nasıl ev! Polis bile şaştı kaldı…..
    9. TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor...
    10. İstanbul bu sabah faciaya uyandı…
    11. Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez..
    12. 7 ilden 100 kişi böyle gitti… İhbarı..
    13. Ankara'da takla atıp alev alan..
    14. Tankerde kaçak sigara ele geçti
    15. Katil İsrail güçleri Filistinlilere..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden..
    17. Türkmenler kararını açıkladı!
    18. Almanya'dan İsrail'e tepki: Endişe..
    19. TSK harekete geçiyor… Operasyon geliyor
    20. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…..
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Yerli otomobile süpriz talip
    Yerli otomobile süpriz talip
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!