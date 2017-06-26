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Tanker faciasındaki ölü sayısı 157’ye yükseldi

Pakistan’ın Pencap Eyaleti’nde bulunan Bahawalpur şehrinde bu sabah petrol tankeri patlaması sonucu ölü sayısı 157’ye yükseldi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
Tanker faciasındaki ölü sayısı 157’ye yükseldi

Pakistan’ın Bahawalpur şehrinde petrol tankerinin devrilmesiyle sızan yakıtı almak isteyen halkın kalabalık olduğu bir anda petrol tankeri patlamıştı. Olayda, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 157’ye yükseldi. Olayda yaralanan 50 kişinin tedavisi de sürüyor.

Ülkenin güney kenti Karaçi’den Lahor’a giden petrol tankeri, sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından devrilmişti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 22:48
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