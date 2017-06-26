Tanker faciasındaki ölü sayısı 157’ye yükseldi

Pakistan’ın Bahawalpur şehrinde petrol tankerinin devrilmesiyle sızan yakıtı almak isteyen halkın kalabalık olduğu bir anda petrol tankeri patlamıştı. Olayda, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 157’ye yükseldi. Olayda yaralanan 50 kişinin tedavisi de sürüyor.

Ülkenin güney kenti Karaçi’den Lahor’a giden petrol tankeri, sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından devrilmişti.