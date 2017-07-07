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Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa verildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen tanker faciasında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Efe Şama ve 13 yaşındaki Zeynep Şama gözyaşları içinde toprağa verildi.

07 Temmuz 2017 Cuma 20:04
Tanker faciasında ölen 2 çocuk toprağa verildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde LPG tankeri, İbrahim Şama idaresindeki Fransa plakalı CD 259 JP plakalı otomobile ardından orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyan Hüseyin Avcı idaresindeki DESKİ’ye ait 20 YS 346 plakalı çekiciye çarpmıştı. LPG tankerinin alev alıp patladığı kazada, tanker sürücüsü Melih Diğrek, çekici sürücüsü Hüseyin Avcı ile otomobilde bulunan Zeynep Şama (13) ve Efe Şama (7) hayatlarını kaybetmişti.

LPG tankerinin patlaması sonucu hayatını kaybeden ve vücutları büyük zarar gören Zeynep ve Efe Şama’nın cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Yapılan otopsi sonucu çocukların DNA’ları ile anneleri Gülser Şama’nın DNA’sı tuttu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Efe ve Zeynep Şama’nın cenazeleri amcaları Mesut Şama ve yakınlarına teslim edildi. İki kardeşin cenazeleri İzmir’den alınarak Tavas’ın Karahisar Mahallesindeki evlerine getirildi. Burada helallik alındığı sırada vatandaşlar ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Veysel Aksoy ve çok sayıda köylü katıldı.

Veysel Efe ve Zeynep Şama, Karahisar Mahallesi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 20:04
  1. LPG
  2. Adli Tıp Kurumu
  3. Saray
  4. İzmir
  5. Denizli
  6. Fransa
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