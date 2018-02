Tank, TIR ve helikopter taşıyabiliyor! TSK'ya uçan kale

Türkiye'nin de üretim ortağı olduğu "geleceğin nakliye uçağı" olarak nitelendirilen ve tank, tır, helikopter taşıyabilen A400M'den Türk Hava Kuvvetleri envanterinde halen aktif olarak 5 adet bulunuyor. Airbus A400M Atlas tipi uçaktan toplam olarak 10 adet sipariş verilmişti.



A4M0078 ve A4M0080 seri numaralı iki uçağın daha teslimatının önümüzdeki aylarda yapılacağı belirtildi.



A400M THK'nın harekat kabiliyetini üç katına çıkardı



Üstün teknolojiyle donatılan ve gerektiğinde pilotsuz uçabilen A400M'lerde İspanya'da yaklaşık 2,5 ay eğitim gören personeller görev alabiliyor.



Havada yakıt alabilme özelliğiyle menzil tanımaksızın uçabilen A400M'ler, normal kargo uçaklarına göre de daha fazla yük taşıyarak ülkelere stratejik anlamda önemli kolaylıklar sağlıyor.



12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı 221. Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Binbaşı Engin Yetgin, üstün uçuş özellikleriyle donatılan A400M'lerin Türk Hava Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini arttırdığını söyledi.



10 A400M 30 NORMAL KARGO UÇAĞINA BEDEL



Yükseklikleri veya ağırlıkları nedeniyle normal kargo uçaklarıyla taşınması imkansız olan yüklerin A400M'ler sayesinde rahatlıkla taşınabildiğine dikkati çeken Yetgin, şunları kaydetti:

Yurt içinde 2 helikopter taşıdık. A400M'ler olmasaydı ayrı ayrı pilotları bu helikopterleri uçurarak götürmek zorunda kalacaktı. Yine stratejik öneme sahip yükleri parçalamak zorunda kalmadan toplu halde emniyetli ve hızlı bir şekilde taşıyabiliyoruz. Her bir A400M uçağı Türk Hava Kuvvetleri'nin harekat kabiliyetini 3 kat artırıyor. 2018 yılına kadar 10 uçağa ulaşacağız. Uçakların tamamını alınca 10 A400M'le 30 normal kargo uçağının yapmış olduğu görevi yapabileceğiz. Bu da ülkemizin elini her anlamda güçlendirecektir.



Yetgin, bu uçakların her biriyle Altay tankı, 6 landrover cip, 2 orta boy kargo kamyonu, 3 ZPT ve 2 Atak helikopteri, üzerinde araç, cihaz, malzeme yüklü halde tırlar ve gemi konteynerleri gibi yükleri istenilen en uzak mesafeye rahatlıkla taşıyabileceklerini vurguladı.



SIFIR GÖRÜŞ ŞARTLARINDA İNİŞ YAPABİLİYOR



Uçakların üstün teknolojik donanımlara sahip olduğunu dile getiren Yetgin, şöyle devam etti:



A400M'ler, diğer ulaştırma uçaklarında olmayan sivil uçakların da çok az kısmında bulunan head up display ekranına sahip. Bu özellikle pilot uçağın alt gövdesindeki sistemlerin hiçbirisine bakmadan sadece baş üzerindeki head up display vasıtasıyla uçağı uçurabiliyor. Alt bölümde 8 çok amaçlı görüntü paneli, normal uçaklardan farklı olarak fly-by-wire sistemi olarak adlandırdığımız yandan kumanda sistemi mevcut. Uçağımız, Cat 3 ILS özelliği ile sıfır görüş şartlarında iniş yapabildiği gibi kızıl ötesi görüş sistemiyle ışıklandırılmamış alanlara da iniş yapma kabiliyetine sahip. Gaz kolu manuel kullanım dışında otomatik sistemle donatılan uçakta, tamamen sinyalizasyon üzerine tasarlanmış kumanda tekniği bulunuyor. A400M'ler kendi kendine uçabilen, inebilen, frenlemesini yaparak durabilen bir uçaklar.