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Tank saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın açıklaması yaptı.

04 Şubat 2018 Pazar 19:42
Tank saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan, Papa Franciscus'un davetlisi olarak Vatikan'a hareketi öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Afrin'de 5 şehit verdiğimiz tanksaldırısında, teröristlerin kullandığı füzelerin hangi ülkeye ait olduğu hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 şehit verdiğimiz tankı vuran silahı ateşleyen teröristler bu silahı hangi ülkeden aldı? Bu silahın ait olduğu ülkeye dair bilgi var mı?" sorularına, "Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan bunu açıklamak doğru olmaz. Yarım saat kadar önce Sayın Genelkurmay Başkanımızla da konuştum, 'Elimizde bazı bilgiler var fakat kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz.' diyor. Tahminler var, tahminleri benle paylaştılar. Ama şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle bunu veren kim olursa olsun teröristlerle beraber demek ki bu yolda yürüyorlar. Bunlar netleştiği zaman da bunu biz tüm dünyayla paylaşırız." karşılığını verdi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 19:42
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  • MŞÇMŞÇ1 sa önce
    ALLAH milletimize askerlerimize birlikte ve beraberligimize zevallık vermesin İNŞALLAH.
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