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Tank saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'ya yapacağı ziyaret öncesi önemli açıklamalar yaptı.

04 Şubat 2018 Pazar 18:28
Tank saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'ya yapacağı ziyaret öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Afrin'de 5 şehit verdiğimiz tanksaldırısında, teröristlerin kullandığı silahın hangi ülkeye ait olduğu hakkında çok önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, ''Bu konuda elimize gelen bilgiler var ama nihayi neticeler gelmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz. Genelkurmay Başkanımlar görüştüm. Bazı tahminler var. Şu anda bunları açıklamak doğru olmaz. Bilgiler keinleştiğinde tüm dünya ile paylaşacağız.'' dedi.

 

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 18:28
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