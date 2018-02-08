Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türkiye tank saldırısında kullanılan füzeyi BM'ye taşıyacak

Afrin’de YPG'li teröristlerin Türk tankına karşı kullandığı tanksavarın menşei belirlendikten sonra Türkiye konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımak için adım atacak.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:22
Türkiye tank saldırısında kullanılan füzeyi BM'ye taşıyacak

Zeytin Dalı Harekâtı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tanklarını hedef alan tanksavarın, NATO ülkelerinden birine ait olduğunun belirlenmesi halinde, Türkiye’nin atacağı adımlar tartışılmaya başlandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Yusuf Beyazıt, TSK incelemesinin sürdüğünü belirterek, “Hangi ülkeye ait olduğunu tespit ettikten sonra, hangi ülke tarafından terör örgütüne teslim edildiği araştırılacak. NATO ülkelerinden birine ait olduğu sonucunu görmek istemeyiz. O zaman bu konuda hem BM kapsamında hem de ilgili ülkelerin kendi mevzuatı açısından teröristlere destek verme noktasında çok ciddi bir şekilde sonuçları olacaktır” diye konuştu.

Genelkurmay Başkanlığı, konuyla ilgili teknik inceleme bitmeden açıklama yapma veya bilgi paylaşımında bulunmanın doğru olmadığını bildirirken, kulislerde çeşitli iddialar gündeme getirildi. Türkiye’nin atması muhtemel adımlarla ilgili iddialara göre Türkiye konuyu BM Güvenlik Konseyi’ne taşıyabilir. Türkiye, kesin bir bilgiye ulaştıktan sonra tanksavarın menşeini açıklayacak. İnceleme sürerken, üretici ülkeye dair fikirler ortaya çıksa da kesin sonuç olmadan Türkiye, hiçbir açıklama yapmayacak.

"BÜYÜK DEVLET FÜZESİ"

Beyazıt, beş askeri şehit eden tanksavara ilişkin “Biliyoruz ki büyük devletlerin yapmış olduğu füze. Teröristlerin füze yapma imkanı yok. Her kim gönderdiyse gereken cevabı gerektiği şekilde alacaktır” dedi. “DAEŞ’le mücadele adı altında bunlara verilen silahlardan, eğer buralara teslim edilmişse bizim açımızdan son derece önemli bir tespit olacaktır” ifadesini kullanan Beyazıt, şunları kaydetti:

“Şu anda ‘Afrin’dekilere silah yardımı yapılacak’ veya ‘Menbiç’tekilere silah deposu yardımı yapılacak’ şeklinde ifadeler var. Biz orada müttefiklerimizi, NATO ülkelerini, bu konudaki ilgili tarafları, ilgili devletleri de uyarıyoruz. Onların herhangi bir silah yardımı yapmasına şu anda teröristlere silah verilmesi noktasında her türlü engellemeyi yapacağız.”

Beyazıt, tanksavarı üreten ülkenin, bir NATO ülkesi olduğunun belirlenmesi halinde, Türkiye’nin tutumunun ne olacağı sorusuna, “Varsayım üzerinden yorum yapmak bizim açımızdan uygun olmaz. Böyle bir şeyi beklemeyiz, böyle bir şeyin de olmasını arzulamayız ama o zaman bu konuda hem BM kapsamında hem de ilgili ülkelerin kendi mevzuatı açısından teröristlere destek verme noktasında çok ciddi bir şekilde sonuçları olacaktır. Tespit yapıldıktan sonra Türkiye’nin atacağı adımların kendisini gösterecektir” yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:22
  1. Zeytin Dalı Harekâtı
  2. TSK
  3. YPG
  4. tank
  5. füze

YORUM YAZ

  • KonyaliKonyali59 dk önce
    Bunlar hep CHP yüzünden yeniden Osmanlıya dönüş gerekiyor.
  • ErsoyErsoy1 sa önce
    Cok akilli ve daha onceden yapilmasi gereken bir adim. Madem NATO uyesiyiz ve antlasmalarimiz var. Bakalim nasil davranacaklar.
  • ihsanihsan1 sa önce
    Lahey adalet divanı türkiyedeki mahkemelere taşıyın gaziler derneği uyuma dava aç
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon' operasyonu
  1. 7 ilde askerlere 'ankesörlü telefon'..
  2. Komisyon kuruldu! Türkiye peşine düştü
  3. Altının gramı güne nasıl başladı?
  4. Amerika'nın Türkiye'ye karşı 4 büyük..
  5. Ardahan'da FETÖ firarisi sahte..
  6. Almanya'da o bakanlığa tekrar Türk..
  7. Bir dönemin Türk devi için iflas istendi
  8. Terim'den oyuncularına uyarı
  9. Altay Tankı için tarihi gün
  10. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
  11. 3'üncü Havalimanı'nın yüzde 78'i tamam
  12. Adana’da öğretmenden öğrenciye..
  13. Güvenlik uzmanı Ağar paylaştı!..
  14. Bankaların ücret tarifesi yüzde 50..
  15. Trump'a bir şok daha! 'Hayır' dedi
  16. Sergey Lavrov: 1 milyon insanın..
  17. Fenerbahçe'de Janssen defteri kapandı
  18. Terör örgütü DAEŞ kadın teröristleri..
  19. Askerliğini yapmayan Ahmet Hakan:..
  20. Samuel Eto'o G.Saray maçında olacak..
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Son dakika... Kilis’ten acı haber… Şehit ve yaralılarımız var
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Anlaşmaya varıldı... Türkiye'ye geliyor
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Deşifre oldu...İşte MİT'teki köstebek!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Korkunç gerçek veterinere gidince ortaya çıktı!
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi
Abdullah Gül'den 'kanal' iddialarına cevap verdi

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 08.02.2018
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
Ses yarışmasını kazandı, siyonistler kudurdu
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar