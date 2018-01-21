Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tank komutanı sınırdan seslendi: Tek bir isteği var

Türkiye'nin Afrin'de başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' tüm hızıyla sürerken, askeri sevkiyatın devam ettiği 'Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Türk halkından dua isteyen bir tank komutanı Mehmetçik'in moralinin ne kadar yerinde olduğunu da gösterdi.

21 Ocak 2018 Pazar 01:29
Tank komutanı sınırdan seslendi: Tek bir isteği var

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya yönelik Afrin'de gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı" için Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Saat 17.00'den itibaren, sınırlarımızda güvenliği sağlamak amacıyla başlayan harekat tüm dünyanın gözünü bölgeye çevirirken açıklamalar da art arda geliyor.

Türk tankları Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçerken, Eskişehir Hava Kuvvetleri'nden kalkarak 8. filoya giden uçaklar da PYD/YPG hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre de yarın başlayacak kara harekatı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'na zırhlı araçlar ve tanklar getiriliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bizzat Karargah'tan operasyonu yönetirken bölgede de hareketlilik devam ediyor.

Bölgeye tank taşıyan bir tank komutanının CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise Mehmetçik'in ne kadar umutlu ve moralinin yerinde olduğu görüldü. Türk halkından dua isteyen tank komutanı, "Mutluyuz, heyecanlıyız, Allah'ın izniyle bu operasyonu alnımızın akıyla gerçekleştirip, hayırlısıyla geri döneceğiz. Türk halkı bizlere dualarını eksik etmesin. Destekleriniz için de hepinize teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Haber Merkezi

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 01:29
  1. Afrin
  2. Türkiye
  3. Hulusi Akar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırtınalar vurmaya devam ediyor!
    1. Fırtınalar vurmaya devam ediyor!
    2. Sudanlı gençlerlerden kahraman..
    3. Terör örgütüne darbe üstüne darbe
    4. Tank komutanı sınırdan seslendi: Tek..
    5. Süper Lig'den ''Zeytin Dalı..
    6. Afrin’in içinden ilk görüntüler geldi..
    7. Terör yandaşı gazete bu hainliği de..
    8. Operasyonun adında ABD'ye tarihi mesaj
    9. Sınırdaki evlere uçaksavar mermisi..
    10. Kılıçdaroğlu’ndan Afrin operasyonu..
    11. Afrin'de sıcak çatışma anları - VİDEO
    12. Bahçeli: İyi planlanmış bir operasyon
    13. Maytap fabrikasında yangın! Çok sayıda..
    14. Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması
    15. Bakan Kurtulmuş: 'Evlatlarımızın..
    16. Mehmetçik Suriye'ye böyle uğurlandı
    17. TSK tepelerine biniyor! İşte..
    18. Hulusi Akar'dan Afrin mesajı
    19. Gündeme bomba gibi düşen kare! İşte..
    20. Sudanlılardan Türkiye'ye dua
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    HDP'den skandal Afrin tweeti!
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay
    Asrın projesi Kanal İstanbul’daki can alıcı detay

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Kırmızı-yeşil kalem...
    FETÖ'cü emniyet amiri itiraf etti! Kırmızı-yeşil kalem...