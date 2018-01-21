Tank komutanı sınırdan seslendi: Tek bir isteği var

Türkiye'nin, terör örgütü PKK'ya yönelik Afrin'de gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı" için Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor. Saat 17.00'den itibaren, sınırlarımızda güvenliği sağlamak amacıyla başlayan harekat tüm dünyanın gözünü bölgeye çevirirken açıklamalar da art arda geliyor.

Türk tankları Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’ye geçerken, Eskişehir Hava Kuvvetleri'nden kalkarak 8. filoya giden uçaklar da PYD/YPG hedeflerine bomba yağdırmaya devam ediyor.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından yapılan açıklamaya göre de yarın başlayacak kara harekatı için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'na zırhlı araçlar ve tanklar getiriliyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bizzat Karargah'tan operasyonu yönetirken bölgede de hareketlilik devam ediyor.

Bölgeye tank taşıyan bir tank komutanının CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada ise Mehmetçik'in ne kadar umutlu ve moralinin yerinde olduğu görüldü. Türk halkından dua isteyen tank komutanı, "Mutluyuz, heyecanlıyız, Allah'ın izniyle bu operasyonu alnımızın akıyla gerçekleştirip, hayırlısıyla geri döneceğiz. Türk halkı bizlere dualarını eksik etmesin. Destekleriniz için de hepinize teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye Haber Merkezi