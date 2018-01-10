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Tank çaldı, darbe yapıyorum dedi...

Rusya'nın Murmansk kentinde bir adam çaldığı tankla markete girdi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
Tank çaldı, darbe yapıyorum dedi...

Rusya'nın Murmansk kentinde eşine zor rastlanır bir olay yaşandı.

Alkollü olduğu belirtilen bir adam, askeri bir tesisten çaldığı tankla bir süper markete girdi. Adamın, marketten bir şişe şarap çaldıktan ''datbe yapıyorum'' diye bağrarak olay yerinden uzaklaştığı belirtildi.

Askeri bir sürüş okulundan çalındığı belirlenen tankın markete girmeden önce cadde üzerinde bulunan bir araca da çarptığı ifade edildi.

Tankı süren kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 16:59
  1. Rusya
  2. Murmansk
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