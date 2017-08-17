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Tanınmış işadamı hemen harekete geçti… Ünlülerin oturduğu siteyi karıştıran iddia

İş dünyasının, ünlülerin oturduğu Naciye Sultan Sitesi’nden ev almak isteyen bir işadamının “Bankadan kredi çekerken havuz, otopark ve bazı binaların kaçak olduğu ortaya çıktı” iddiası mahkemeye taşındı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:16
Tanınmış işadamı hemen harekete geçti… Ünlülerin oturduğu siteyi karıştıran iddia

Doğan Kasadolu adlı bir işadamı İstanbul Ortaköy’deki Boğaz manzaralı Naciye Sultan Sitesi’nden ev almak istedi. İddiaya göre, Kasadolu, kredi için başvurduğu bankadan sitenin bazı bina, havuz ve otoparkı kaçak yanıtını aldı. Kasadolu’nun bu iddiayı gündeme getirmesiyle site yönetimi harekete geçti.

Sitede oturan Alarko Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih avukatı aracılığı ile işadamı Kasadolu hakkında, “Hakaret ve iftira” suçundan hakkında dava açılmasını talep etti. Garih şikayetinde, Doğan Kasadolu’nun maksatlı şekilde Naciye Sultan Sitesi’nde oturan kişilerin huzurlarını bozduğu, bu kişileri maddi-manevi zarara uğrattığını ileri sürdü. Garih’in avukatı şikayet dilekçesinde “Şüpheli sitede yönetimin topladığı 2,6 milyon doların güya sitenin yıkılmamasını engellemek için toplandığını ileri sürerek iftira atmıştır. Aynı sitede oturduğu için müvekkilim gerek yurt içinde gerek yurt dışında iyi imaja sahiptir. Çirkin iftiralar ve senaryolarla müvekkilime iftira ve hakarette bulunan Kasadolu hakkında ceza davası açılmasını talep ederim” dedi. Kasadoğlu da karşı dava açtı.

Her biri 3-4 milyon dolar

Sitede Alarko Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’in yanı sıra Neslihan Harmancı, Fuad Şerife Egeli, Raife Mücevher Topçuoğlu, Eda Uras, Ali Şükrü İskefiyeli gibi isimler de bulunuyor. Ünlü sitede villalar 4-5 milyon lira değerinde.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:16
  1. İş dünyası
  2. Naciye Sultan Sitesi
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