Tanıklık ücretinin üst sınırı 1 lira 75 kuruş artırıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Adalet Bakanlığı tebliğine göre, 2016 yılı için "Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15.00 ilâ 35.50 Türk Lirasına kadar ücret ödenir" hükmü, 2017 yılı için, "Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak günlük 15.00 ilâ 37.25 Türk Lirasına kadar ücret ödenir" olarak değiştirildi.

Tarife gereğince, "Tanığa ödenmesi gereken tazminat ve giderler hiçbir vergi, resim ve harç alınmaksızın" ödenecek