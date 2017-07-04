"Tanesi 14.000 TL’yi görebilir"

Bu ise şu sıralar 2.616 dolardan işlem gören bitcoinin yüzde 49 oranında yükselebileceği anlamına geliyor.



Jafari yaptığı teknik analizde, “Piyasalar şu an dördüncü yükseliş dalgası içerisinde bulunuyor. Yeni bir beşinci dalga yükselişi bekliyoruz. Şu anki seviyelerden 3.212 dolara doğru minimum yükseliş hedefi bulunan botcoinin 3.915 dolara kadar yükselme potansiyeli söz konusu.” dedi.



Jafari’nin bu açıklaması ardından şifreli para borsası GDAX’te yükselişe geçen bitcoin TSİ 16.00 itibarıyla günlük bazda %3,8 artışla 2.616 dolardan, Eteryum %1,7 artışla 281 dolardan Litecoin ise %9,3 artışla 50,5 dolardan işlem görüyor.