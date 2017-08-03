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Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor

Bitlis'in Güroymak ilçesinin Günkırı beldesinde yaşayan Semiha Çetinkol, biri zihinsel engelli 8 çocuğu ile yürümekte güçlük çeken eşinin geçimini ürettiği tandırları satarak sağlıyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:31
Tandır üreterek 8 çocuğunu büyütüyor


Bitlis'in Güroymak ilçesinin Günkırı beldesinde yaşayan Semiha Çetinkol, biri engelli 8 çocuğu ile yürümekte güçlük çeken eşinin geçimini büyük emek vererek ürettiği tandırları satarak sağlıyor.

Refahiye Mahallesi'nde kendilerine ait tek katlı evde yaşayan 45 yaşındaki Çetinkol, her sabah traktörle beldedeki dağların yamaçlarına giderek tandır yapımında kullanılan kırmızı toprağı aracına yüklüyor.

Bu toprağı evinin önünde atölye olarak kullandığı yaklaşık 6 metrekare büyüklüğündeki çadıra getiren Çetinkol, burada ürettiği tandırları satarak biri zihinsel engelli 8 çocuğu ile damdan düşme sonucu uzun süredir yürümekte güçlük çeken eşinin geçimini sağlıyor. 

"Tandır çocuklarımın geleceği oldu"

Çetinkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 18 yaşındaki en büyük kızının beyin felci geçirdiği için zihinsel engelli ve yatalak olduğunu söyledi.

Tüm ailesinin geçimini tandır üretiminden elde ettiği kazanç ve devlet yardımıyla sağladığını aktaran Çetinkol, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 yıldır tandır yapıyorum. Haftada 2-3 tandır üretiyorum ve bunları 40 ile 400 lira arasında satıyorum. 4 çocuğum eğitimini sürdürüyor. 2 çocuğum ise maddi imkansızlıklar yüzünden okula devam edemedi. Bir çocuğum daha küçük. Eşim ayağından rahatsızlanınca tüm işler bana kaldı. Yardım edecek kimsem yok. Tandırdan elde ettiğim parayla çocuklarımı okutarak evimin masraflarını karşılıyorum. Tandır çocuklarımın geleceği oldu. Ayrıca devletten evde bakım hizmeti kapsamında kızım için ayda 960 lira alıyorum. Bu da bize çok büyük katkı oluyor."

"Tandır üretimi büyük emek gerektiriyor"

Çetinkol, dağdan getirdikleri kırmızı toprağı önce yoğurduklarını, sonra şekil vererek kuruttuklarını anlattı.

Bu işlemlerin büyük emek gerektirdiğini belirten Çetinkol, "Tandırları isteğe göre Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Çok fazla talep var. Bazıları gelip buradan alıyor. Bazen de toptancılara satıyoruz." dedi.

Refahiye Mahallesi Muhtarı Maşallah Çetinkol da beldenin yaz aylarında geçim kaynağının tandır olduğunu, Semiha Çetinkol ve ailesinin de geçimini bu işten sağladığını ifade etti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:31
  1. Türkiye
  2. Bitlis
  3. Güroymak
  4. Refahiye
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