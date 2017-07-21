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Tandır evini tekstil atölyesine çevirdi!

Batı'da yıllarca tekstil atölyelerinde çalışan Ercan Cankurtaran, ikamet ettiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Köprücük köyüne dönerek bir tandır evini tekstil atölyesine çevirdi.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:22
Tandır evini tekstil atölyesine çevirdi!

İlçeye bağlı Köprücük köyünde eşi ile birlikte tekstil atölyesi açan Ercan Cankurtaran, gösterdiği başarıyla takdir topluyor. 10 yıl önce oturduğu ilçede iş bulamayan Cankurtaran, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine göç ederek burada yaşamaya başladı. Bir tekstil atölyesinde işe başlayan Cankurtaran, kısa sürede işi öğrenip kalfa oldu. Ardından da Sivas'tan göç edip ilçeye yerleşen bir ailenin kızıyla tanışıp evlendi. Bir süre eşi ile birlikte bu atölyede çalışan Cankurtaran, atölye kurmak için de Uzunköprü Kaymakamlığına giderek yardım istedi. Kaymakamlıktan bir makine desteği alan Cankurtaran, atölyesini ise dönemin Kaymakamı Mahmet Aydın'ın tavsiyesi üzerine Uzunköprü ilçesi yerine memleketi Yüksekova'ya bağlı Köprücük köyüne kurdu.

GELEN TALEPLERİ KARŞILAMAK İÇİN İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Eşi Zeliha Cankurtaran ile birlikte 6 yıl önce memleketine dönen Ercan Cankurtaran, toprak damlı eski bir tandır evini kiralayarak atölyeye çevirdi ve eşi ile birlikte çalışmaya başladı. Kısa sürede işlerini büyüten Cankurtaran, gelen talepleri de karşılamak için işini büyüttü ve tek olan makine sayısını 20'ye, eleman sayısını da 17'ye çıkardı. Cankurtaran, Halk eğitim Merkezi Müdürlüğünün gönderdiği 15 kişiye de tekstil eğitimi veriyor.

 Köyde 6 yıldır çalıştıklarını anlatan Cankurtaran, büyük bir atölye kurmak, işlerini daha da büyütmek için yetkililerden destek bekliyor. Özellikle Hakkari ve Yüksekova esnafına çağrıda bulunan Cankurtaran, "Yüksekova esnafının İstanbul yerine tekstil ürünlerini bizden almalarını bekliyoruz. Aynı ürünleri burada üretebiliriz. Şu anda eşofman üretiyoruz. En büyük sıkıntım, şu anda pazarlamadır. Yüksekova ve çevre illerdeki iş adamlarını bekliyoruz. Gelip baksınlar. Tandır evini tekstil atölyesine çevirdik. İnandık, başladık ve üretime başladık. Destek verilirse daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:22
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