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TANAP'a 600 milyon dolar kredi daha

Asya Altyapı Yatırım Bankasından TANAP'a 600 milyon dolar kredi, Azerbaycan hükümeti garantisinde Güney Gaz Koridoru AŞ tarafından projenin gerçekleştirilmesinde kullanılacak

TANAP'a 600 milyon dolar kredi daha
Eklenme: 22 Aralık 2016, 09:57
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Asya Altyapı Yatırım Bankası Yönetim Kurulunca, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) yapımında Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ (SGC) şirketi tarafından kullanılacak 600 milyon dolarlık kredi onaylandı.

Asya Altyapı Yatırım Bankasından yapılan açıklamaya göre, banka yönetiminin dünkü toplantısında TANAP'a sağlanacak kredi ve şartlar görüşüldü.

Toplantı sonucunda, Asya Altyapı Yatırım Bankasının SGC'ye TANAP'ın yapımı için 600 milyon dolarlık kredi kullandırmasına karar verildi. Azerbaycan garantisinde SGC'ye sağlanacak söz konusu kredi, TANAP'ın inşaası için kullanılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı D.J. Pandian, TANAP'a sağlanan kredinin bankanın kapasitesini gösterdiğini belirterek, "Asya ve Avrupa arasındaki bu önemli enerji altyapısı sadece Azerbaycan'ın ekonomisini güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin ve Avrupa'nın güneyindeki bir çok ülkenin enerji güvenliğini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TANAP için Dünya Bankası Yönetim Kurulu da Boru Hatları Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) 400 milyon dolar, Azerbaycan'ın Güney Gaz Koridoru AŞ'ye (SGC) şirketine de 400 milyon dolar olmak üzere toplamda 800 milyon dolar tutarındaki krediyi onaylamıştı.

Projeye aynı zamanda, Çok Taraflı Garanti Yatırım Ajansı, Avrupa Yatırım Bankası ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından da finansman sağlanacak. TANAP için verilecek toplam desteğin 4 milyar doları bulması bekleniyor.

TANAP'ta Azerbaycan devlet şirketi SOCAR'ın yüzde 58, BOTAŞ'ın yüzde 30 ve BP'nin de yüzde 12 hissesi bulunuyor.

 
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