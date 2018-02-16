TANAP ile TAP en rasyonel alternatif

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin, enerji kaynaklarının Avrupa’ya taşınmasında önemli bir güzergah olduğunu belirterek, "Türkiye, TANAP ve TAP ile Hazar’daki doğal kaynakların dünya piyasalarında taşınmasında ne kadar büyük önem arz ediyorsa, Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakların Avrupa ve dünya pazarlarına taşınması için de en makul ve en rasyonel alternatiftir. Tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyorum. Gelin bu fırsatları iyi kullanalım. Gerilimler yerine kazan-kazan usulünü uygulayalım" dedi

Albayrak, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 4. Bakanlar Toplantısı açılış oturumunda konuştu. Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı’ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru’nun önemli safhalarının tamamlandığını ifade eden Albayrak, projenin 45 milyar doları aşan yatırımla üretimden nihai tüketiciye kadar büyük bir değer zinciri oluşturduğunu söyledi.