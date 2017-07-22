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Tamirhanede feci kaza! Otomobil üstlerine düştü

Bir oto servisinde meydana gelen akıl almaz kazada araç kaldırma liftindeki otomobil iki çalışanın üzerine düştü. Dengesi bozulan liftin devrilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken işçilerin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:44
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 15:44
  1. kaza
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