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Tamircide ilginç kaza

Malatya’da bir oto lastik tamircisinde yaşanan ilginç kazada hava vurulan lastik patladı. Olayda 2 tamirci hafif yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
Tamircide ilginç kaza

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesinde yaşanan olayda otomobil lastiği dükkanı işleyen Bekir Ekici, oğlu Enes Ekici ile birlikte bir otomobil patlayan lastiklerini değiştirdi. Lastiği onaran baba oğul daha sonra lastiği hava vurulması için makineye taktı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda hava vurulan lastik bir anda büyük bir gürültü ile patladı. Neye uğradıklarını şaşıran baba-oğul kollarından hafif yaralanırken yaşanan patlama anı da kameralara saniye saniye yansıdı.

Lastik tamircisi Bekir Ekici, lastiğin damağındaki telinin kırıl olmasından dolayı patlamanın yaşandığını belirterek olayda fabrikasyon hatanın olduğunu iddia etti. Ekici kazayı hafif sıyrıklarla atlattıklarını belirterek “Allah’a şükürler olsun olayı küçük sıyrıklarla atlattık” dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:13
  1. Malatya
  2. Yeşilyurt
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