Tamirci traktörün altında böyle kaldı

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Şanlıurfa'da aniden hareket eden traktörün tamirciyi altına alıp sürüklemesi ve ezmesi güvenlik kamerasına böyle yansıdı...
15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:14
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:14
tamirci
traktör
Ad Soyad
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