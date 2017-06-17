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Tamer Tuna Beşiktaş'tan 3 futbolcuyu istiyor

Göztepe'nin başına geçen Tamer Tuna, yönetimden Ömer Şişmanoğlu, Mustafa Pektemek ve Ersan Gülüm'in alınmasını istedi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 16:23
Tamer Tuna Beşiktaş'tan 3 futbolcuyu istiyor

Göztepe’nin yeni teknik direktörü Tamer Tuna oldu. Başkan Vekili Talat Papatya, son 2 sezonda Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in yardımcılığını yapan Tuna ile her konuda anlaşma sağladıklarını açıklarken, gözler artık transfere çevrildi.

MUSTAFA, ÖMER VE ERSAN'I İSTİYOR

Tuna’nın ilk etapta yeni takımına siyah beyazlılarda fazla süre alamayan eski öğrencilerini getirmeyi planladığı bildirildi. Tamer Tuna’nın Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu’nu Göztepe’ya kazandırmaya çalışacağı öğrenildi.

Göztepe’nin özellikle Mustafa Pektemek üzerinde durduğu ve tecrübeli golcünün kiralanması konusunda siyah-beyazlılarla bu hafta içinde görüşüleceği bildirildi.

Forvetin yanı sıra stopere de ihtiyaç duyan sarı kırmızılılarda yine Beşiktaş’tan Ersan Gülüm’ün ismi ön plana çıktı. Tamer Tuna’nın geçen sezonun devre arasında Çin’in Hebei China Fortune takımından Beşiktaş’a dönen Ersan’ı düşündüğü ifade edildi. Siyah-beyazlı kulüple yola devam etemeyecek olan Ersan’a da teklif götürüleceği öğrenildi.

Ersan’ın Çin’e dönmek istemediği ve kariyerini Süper Lig’de sürdürmeyi düşündüğü vurgulandı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 16:23
  1. Beşiktaş
  2. Tamer Tuna
  3. Göztepe
  4. Ömer Şişmanoğlu
  5. Mustafa Pektemek
  6. Ersan Gülüm
  7. Çin
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