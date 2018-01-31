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Tambu’yu indir Mercedes’i kap

Türk Telekom’un, yerli teknoloji geliştirme vizyonundan hareketle kullanıma sunduğu dijital klavyesi Tambu’yu indiren milyonlarca kişiden biri, Türk Telekom’dan Mercedes A 180 kazanma şansına sahip olacak.

31 Ocak 2018 Çarşamba 10:05
Tambu’yu indir Mercedes’i kap

ÜCRETSİZ HİZMET

İnce belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra, terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu, bir kullanıcısına araba hediye edecek. Türk Telekom’dan Mercedes A 180 kazanmak isteyen kullanıcılar, Android veya IOS uygulama mağazalarından Türkiye’nin ilk platform özellikli dijital klavyesi olan Tambu’yu ücretsiz indirerek ve kullanarak, 15 Nisan’a kadar çekilişe katılabilecek.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 10:05
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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