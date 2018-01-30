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‘Tambu’ duygulara tercüman oldu

Türk Telekom, Türkiye’ye has içerikleri ile alanında önemli bir yeniliğe ve ilke imza atan yerli dijital klavyesi ‘Tambu’ için hazırladığı filmi izleyicilerin beğenisine sundu.

30 Ocak 2018 Salı 09:44
‘Tambu’ duygulara tercüman oldu

Filmde, tipik bir Türk mahallesinde geçen olaylar ve diyaloglar eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Türkiye’nin ilk milli dijital klavyesi Tambu’da yer alan ve kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF’ler, atasözleri, anında çeviri gibi özellikler günlük hayata uyarlanıyor.

Filmin sonunda da tüm akıllı telefonlarda kullanılabilen TAMBU Klavyenin günün her saati yaşadığınız duygulara ve olaylara tercüman olması mesajı veriliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 09:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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